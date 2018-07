Seca ameaça estrutura do Taj Mahal

O Taj Mahal vem sofrendo com as secas ocasionais do vizinho rio Yamuna.

O monumento indiano foi projetado para ter umidade constante em sua base, mas recentemente o rio seca todos os anos durante o verão.

Arquitetos afirmam que um dos minaretes teve uma inclinação de 3,5 centímetros nos últimos trinta anos.

Autoridades locais dizem que a melhor solução seria a construção de reservatórios para evitar que a seca no Yamuna afete a estrutura de um dos edifícios mais famosos da Índia.