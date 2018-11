Seca coloca 298 cidades de RS e SC em emergência Ao contrário das fortes chuvas que castigam as regiões Norte e Nordeste do País, municípios de Santa Catarina e Rio Grande do Sul sofrem com a estiagem. Balanço da Defesa Civil de Santa Catarina, divulgado hoje, mostra que 102 municípios estão em situação de emergência devido à estiagem no Estado. Já o órgão gaúcho informou que são 196 os municípios do Rio Grande do Sul que decretaram estado de emergência em função da seca que atinge o Estado desde o início do ano - doze novos municípios decretaram situação de emergência.