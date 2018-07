Seca deixa 101 cidades em estado de emergência no RS O Rio Grande do Sul tem 101 municípios em estado de emergência em razão da estiagem. Segundo a Defesa Civil Estadual, 89 municípios já decretarem situação de emergência neste ano e outros 12 renovarem o decreto de 2008. As regiões mais afetadas são o norte e o nordeste do Estado. De acordo com o órgão, as três últimas cidades a decretarem emergência foram Tupanciretã, Ibiraiaras e Horizontina. As últimas a prorrogarem o decreto foram Planalto, Porto Lucena, Marcelino Ramos e Alpestre.