Seca deixa 116 municípios em emergência no SC A Defesa Civil de Santa Catarina registrou hoje 116 municípios em situação de emergência por causa da estiagem nas regiões do extremo oeste, meio-oeste, planalto, Vale do Itajaí e norte do Estado. De acordo com a Defesa Civil, o acumulado de chuva deve variar entre 20 a 40 mm até sexta-feira, podendo superar este valor em alguns pontos isolados do Estado.