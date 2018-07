De acordo com o secretário da Defesa Civil, Chico Filho, obras já iniciadas pelo governo do Estado devem resolver o problema de abastecimento de água em pelo menos 71 dos municípios do semiárido do Piauí. Segundo ele, isso será possível por meio de um programa de construção de adutoras. Nesses municípios, "não haverá mais necessidade do carro-pipa".