Seca deixa 38 dos 62 municípios do AM em emergência

As cidades afetadas são: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Iça, Tabatinga, Tonantins, Caapiranga, Boca do Acre, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Borba, Alvarães, Coari, Fonte Boa, Jutaí, Tefé, Uarini, Beruri, Manacapuru, Itacoatiara, Barreirinha, Parintins, Rio Preto da Eva, Iranduba, Anamã, Carauari, Manaquiri, Autazes, Boa Vista do Ramos, Anori, Manicoré, Nhamundá, Silves, Novo Aripuanã e Careiro da Várzea.

A Defesa Civil informou que concluiu as três etapas da primeira fase de distribuição de ajuda humanitária por via aérea aos municípios afetados pela estiagem no Estado. Foram mais de 38 mil famílias beneficiadas, com 600 toneladas de itens de ajuda, distribuídos pela Força Aérea Brasileira. Foram entregues alimentos, remédios e produtos de higiene pessoal. A partir de agora, o órgão vai atuar no Pólo Manaus, contemplando os municípios do baixo Solimões.