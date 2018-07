Seca deixa 57 municípios em situação de emergência O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, assinou portarias reconhecendo a existência de situação de emergência em 57 municípios, pelo prazo de 90 dias, por atravessarem período de seca. A maioria das cidades - 25 - fica em Minas Gerais. Oito são da Bahia, sete de Santa Catarina e seis do Piauí. Na lista dos considerados em emergência, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (D.O.U.), estão ainda três municípios da Paraíba, dois do Maranhão, dois do Rio Grande do Sul, dois de Pernambuco, um do Espírito Santo e um de Mato Grosso. O reconhecimento da situação de emergência foi feito pelo ministro da Integração com base em informações da Secretaria Nacional de Defesa Civil.