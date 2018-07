Seca deixa 73 cidades de SC em estado de emergência

De acordo com relatório, divulgado pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, as perdas para todas as culturas e criações agropecuárias no campo em Santa Catarina devido à estiagem já ultrapassam os R$ 400 milhões.

Os levantamentos sobre a estiagem foram feitos pelos técnicos da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e secretarias municipais da Agricultura.

Nos 22 municípios que integram as secretarias de Desenvolvimento Regional de Maravilha e Palmitos, as perdas nas culturas de milho, fumo, feijão, soja e leite chegam a R$ 94 milhões. Nos municípios do Extremo-Oeste, as perdas são maiores ainda.