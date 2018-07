Seca deixa 85 cidades do RS em estado de emergência

Enquanto São Paulo, Rio, Minas, Santa Catarina e Espírito Santo são atingidos por fortes temporais e alagamentos, pelo menos 85 cidades do Rio Grande do Sul sofrem com a falta de chuva e a estiagem. Até esta terça-feira, 27, 85 municípios decretaram situação de emergência devido à estiagem, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Veja também: Previsão é de chuva na maior parte do País Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade As últimas cidades a decretarem a situação de emergência, na última sexta-feira, 16, foram Entre Rios do Sul, Garruchos, Miraguaí, Paulo Bento, Redentora, Rolador e Tenente Portela. Todos nas regiões norte e noroeste do Estado. Segundo balanço da defesa civil, aproximadamente 150 mil pessoas foram afetadas diretamente pela falta de chuva. Nessas cidades, os problemas variam desde perdas nas lavouras de verão e das pastagens para o gado de leite e de corte até dificuldades no abastecimento de água para o consumo humano e animal.