Seca deixa 95 cidades de SC em estado de emergência

Segundo previsões meteorológicas, o quadro de estiagem persistirá durante o mês de maio. Abril fechou com chuvas 70% abaixo da média no oeste catarinense e 85% menor no planalto. Com a situação de agravando, o governador Luiz Henrique da Silveira anunciou hoje uma série de providências para minimizar os efeitos da estiagem. A principal está fundamentada numa campanha governamental de conscientização dos agricultores sobre a necessidade do armazenamento de água da chuva.

Emergencialmente, foi definido o repasse de R$ 1 milhão aos municípios atingidos (cerca de R$ 10 mil para cada um), valor que servirá para que as prefeituras contratem cerca de 500 caminhões pipas por dia para a distribuição de água para o consumo humano e de animais nas propriedades rurais. Luiz Henrique também anunciou a isenção de taxas no processo de licenciamento de poços artesianos nas propriedades situadas nos municípios atingidos pela seca.

Uma parceria do governo estadual com o Banco do Brasil (BB) e o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) prevê a liberação de R$ 50 milhões em crédito - R$ 2 milhões a fundo perdido, pagos pelo governo catarinense para subsidiar os juros - para o investimento na construção de estruturas para o armazenamento de água (cisternas, poços, açudes e caixas d''água). O recurso vai atender pelo menos quatro mil propriedades rurais.