Seca deixa peixes-bois vulneráveis no Amazonas

A apreensão foi feita durante operação de fiscalização realizada nas comunidades Jacu, Taperebatuba e Igarapé-Açu, no município de Silves, a 203 km de Manaus. A ação foi solicitada após denúncias de moradores que atuam como agentes ambientais da Associação de Silves para a Preservação Ambiental e Cultural (Aspac). Na região, a carne do animal está sendo vendida entre R$ 3 e R$ 5 o kg, o que indica grande disponibilidade. "A seca deixa os animais sem ter para onde ir", resume Robson Czaban, analista ambiental do Ibama.

EFICIÊNCIA

Unesp vai economizar 20% de energia elétrica

O câmpus de Bauru da Universidade Estadual Paulista (Unesp) substituiu 13.750 lâmpadas e 6.900 luminárias por alternativas mais eficientes. A iniciativa, fruto de uma parceria com a CPFL Energia, gerou uma economia de 13% no consumo de energia do câmpus, e a previsão é de que chegue a 20%, com redução de R$ 150 mil por ano nas despesas da universidade.

RESTINGA

Conselho aprova criar parque em Bertioga

O Conselho Estadual do Meio Ambiente aprovou na semana passada a criação do Parque Estadual da Restinga de Bertioga, com 9.264 hectares, na Baixada Santista. O local abriga 44 espécies da flora ameaçadas de extinção e 117 espécies de aves - nove em risco. Por causa da riqueza em biodiversidade, a região era considerada importante pela Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil (Save). O local também era apontado como área prioritária para conservação pela ONG WWF-Brasil na campanha "Cuidar da Natureza é Cuidar da Vida".