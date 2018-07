Seca em Sergipe afeta cerca de 65 mil pessoas

Cerca de 65 mil pessoas já foram afetadas pela estiagem que atinge Sergipe desde outubro do ano passado. Por conta da seca, 10 municípios já decretaram situação de emergência, segundo a Defesa Civil estadual.

Desde o início de dezembro, a Coordenadoria Especial da Defesa Civil (Codec) distribui água através da Operação Pipa, com 111 caminhões em nove cidades sergipanas: Poço Redondo, Porto da Folha, Gararu, Monte Alegre, Nossa Senhora Glória, Frei Paulo, Poço Verde, Tobias Barreto e Tomar do Geru.

Em parceria com a Vigilância Sanitária Estadual (Covisa), a Defesa Civil realizou em dezembro a coleta de água nos pontos de captação para aferir a qualidade do produto que está sendo distribuído nos municípios que sofrem com a estiagem.

Segundo o capitão Queiroz, integrante da Codec, o resultado da avaliação ainda não foi concluído. "Estamos esperando o parecer da vigilância sanitária para fechar o relatório."

A Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social (Seides) já entregou, desde outubro de 2011, 2.846 cestas de alimentos nos dois municípios que decretaram situação de emergência por conta da seca e solicitaram auxílio do Governo do Estado.

A cidade de Poço Redondo recebeu 1.448 cestas e Poço Verde 1.398, entregues pela equipe do departamento de Assistência Social da Seides. Foram beneficiadas as famílias que estão inscritas no Cadastro Único em situação de extrema pobreza.