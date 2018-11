Seca leva 160 cidades do RS a decretarem emergência Cinco meses de estiagem, com raras chuvas, estão provocando transtornos em todo norte, noroeste, oeste e sul do Rio Grande do Sul e já levaram 160 das 496 prefeituras do Estado a decretarem situação de emergência. Hoje, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) passou a racionar a distribuição de água para os 96 mil moradores do município de Erechim. A cidade foi dividida em duas zonas, enquanto uma é abastecida, por períodos de 14 horas, a outra fica sem. Em São Valentim, a barragem que abastece a cidade secou. O abastecimento é feito por caminhões-pipa que buscam água em Erval Grande.