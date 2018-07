Seca no Jaguari faz Limeira-SP utilizar água de lago

Em reunião no sábado (18) entre a prefeitura e a Odebrecht Ambiental, responsável pelo serviço na cidade, o prefeito Paulo Hadich definiu que irá restringir o uso da água tratada, proibindo lavagem de calçadas, fachadas de prédios, abastecimento de piscinas, entre outros. A prefeitura estará neste início de semana tomando as medidas necessárias para essa restrição, inclusive, estabelecendo formas de fiscalização e multa. O consumo humano e animal deverá ser priorizado, sendo esta uma tentativa de se evitar o racionamento.

O lago que será usado, do Ribeirão Pinhal, é considerado uma espécie de reserva estratégica. Segundo a Odebrecht, ele está cheio desde agosto e a captação no local será feita em parceria com a Pequena Central Hidrelétrica Salto do Lobo. A Prefeitura de Limeira iniciou nesta semana a campanha "Aqui Tem Consciência", que pede a colaboração da população para que informe sobre vazamentos nos prédios públicos municipais e fechem bem as torneiras, evitando desperdícios.

A iniciativa tem a parceria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e da Odebrecht Ambiental, por meio do movimento "Juntos pela Água". Ela vai abranger 385 prédios públicos, cerca de 7.400 servidores e os 40 mil alunos da rede pública municipal de ensino. Outros trabalhos paralelos já conseguiram reduzir o gasto diário por pessoa nos prédios públicos da cidade. No início do ano era de 75 litros de água, mas em outubro está em 47,7 litros.