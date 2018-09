Seca no Rio Negro-AM chega perto de recorde histórico

No ano passado, o rio bateu o recorde da maior cheia da série histórica do CPRM. No dia 1º de julho do ano passado, o Negro atingiu a marca de 29,77, ultrapassando os 29,69 metros da cheia de 1953. A medição é realizada em um porto de Manaus desde 1902.

Quarenta dos 62 municípios do Amazonas já decretaram estado de emergência por conta da estiagem. Segundo a Defesa Civil do Estado, a ajuda com mantimentos e medicamentos já chegou a 19 cidades. Na próxima semana, começa o envio do material aos municípios nos arredores de Manaus e região do baixo Solimões.

Na região metropolitana de Manaus também começarão a ser distribuídos 10 mil filtros de tecnologia suíça, com três anos de vida útil e capaz de filtrar nove mil litros de água, segundo o secretário-executivo da Defesa Civil, tenente-coronel Roberto Lopes.