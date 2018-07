Secom: 66% dos brasileiros nunca ouviram Voz do Brasil

A "Pesquisa brasileira de mídia 2014 - Hábitos de consumo de mídia pela população brasileira" ouviu 18.312 pessoas em 848 municípios. Do total da amostra, 68% dos entrevistados afirmaram já terem ouvido falar do "A voz do Brasil" e 32% responderam que desconheciam o programa.

Dos entrevistados que conhecem "A voz do Brasil", 50% avaliaram o conteúdo do programa como "ótimo", 19% o consideraram "regular" e 12%, "ruim ou péssimo".

O Congresso Nacional discute projeto de lei para flexibilizar o horário do programa, que foi criado em 1935 pelo então presidente Getúlio Vargas. A flexibilização do horário é defendida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). Por determinação legal, o programa deve ser veiculado em todas as rádios do País a partir das 19h.