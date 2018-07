Secretaria alerta quatro Estados para baixa umidade do ar

As defesas civis de quatro Estados do País foram alertadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, por conta da baixa umidade do ar. De acordo com a Sedec, nesta segunda-feira, 23, e terça-feira, 24, a presença de uma massa de ar seco volta a provocar baixos índices de umidade relativa do ar no leste e norte do Mato Grosso, centro-sul do Tocantins, norte e centro-oeste de Goiás e oeste da Bahia. A mínima ficará abaixo dos 30%. A Sedec continua desaconselhando atividades ao ar livre e exposição ao sol entre 10 e 17 horas, principalmente entre 14 e 16 horas, período do dia em que a umidade do ar fica mais baixa. A ingestão de bastante líquido é aconselhável para evitar a desidratação. Os alertas preventivos emitidos para os Estados são baseados em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).