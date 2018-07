Secretaria alerta sobre presença de cinzas no RS O Centro Estadual da Vigilância em Saúde fez hoje um alerta sobre a presença de cinzas vulcânicas no ar do Rio Grande do Sul, emitidas pelo vulcão chileno Puyehue. O vulcão voltou a entrar em atividade no dia 4 de junho e, desde então, a nuvem de cinzas causa cancelamentos em voos nacionais e internacionais.