Secretaria avaliará atrasos na rodoviária do Rio Os transtornos causados pelas longas filas de ônibus no acesso à Rodoviária Novo Rio acenderam a luz amarela entre os fiscais da Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro (SMTR). Em nota, a secretaria afirma que vai avaliar os impactos na área externa do terminal durante todo o período do carnaval. "Caso seja necessário, as penalidades cabíveis serão aplicadas", diz a nota, em referência à possibilidade de que uma multa seja aplicada.