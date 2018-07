Secretaria da Educação de SP divulga gabarito de provas

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo liberou os gabaritos das provas destinadas a professores temporários, aplicadas ontem em todo o Estado. O gabarito pode ser conferido no site da Secretaria. Dos 212 mil inscritos para a prova, 112 mil são de fora da rede estadual - 100 mil já dão aulas em escolas estaduais. Quem não participou da prova ficará fora da rede no próximo ano, pois a lista de classificação será usada para a atribuição e para qualquer contratação de professores durante o ano. Em 2009, a Secretaria iniciará os concursos para preenchimento de 75 mil cargos destinados a professores efetivos, com carga de 10 horas semanais.