Secretaria da Educação de SP realiza exame em março A Secretaria da Educação paulista agendou para o dia 2 de março a realização do exame supletivo para os ensinos Fundamental e Médio em todo o Estado. A prova, cuja participação é gratuita, será feita por 254 mil pessoas. Elas podem consultar a unidade onde farão a avaliação no endereço www.educacao.sp.gov.br. A prova ocorrerá em 153 cidades. Segundo a secretaria, os candidatos prestam exames supletivos para concluir estudos em determinadas áreas, como matemática e língua portuguesa. Para ser aprovado, é necessário acertar pelo menos 50% do total de questões da prova de cada área. Na área de Linguagens e Códigos, o candidato deve atingir 50% de acerto na parte objetiva e 50% na redação. As duas são eliminatórias.