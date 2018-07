Secretaria da Educação repudia invasão de hackers A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo afirmou, em nota, que a invasão ao Portal da Educação na madrugada desta quinta-feira prejudicou mais de 4 milhões de alunos e 300 mil funcionários, entre professores e servidores da rede estadual de ensino paulista. De acordo com a secretaria, será registrado um boletim de ocorrência e serão tomadas "todas as providências cabíveis para o pronto restabelecimento do sistema". Hackers substituíram conteúdo da página por mensagens a favor do protesto desta quinta-feira. Os violadores substituíram o conteúdo original do portal por mensagens chamando para o protesto que ocorrerá nesta quinta à tarde. Nenhum movimento ou indivíduo se identificou como autor da invasão.