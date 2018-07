Secretaria da Saúde encontra 6 macacos mortos no MS Equipes da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul que saíram a campo no início desta semana, estão encontrando macacos mortos no Pantanal. Até ontem, foram localizados seis, sendo quatro no município de Aquidauana (portal do Pantanal) e dois em Miranda (centro do Pantanal). Todos foram recolhidos para as devidas análises. Em Campo Grande, os postos de saúde estão com filas de pessoas, neste sábado, para vacinação contra a febre amarela. No centro da cidade foi montado um posto no calçadão, para atendimento das 7h às 14h, com mil doses disponíveis. Pelo tamanho da fila, o estoque poderá acabar antes do início da tarde, conforme estão prevendo os vacinadores.