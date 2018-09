Secretaria da Saúde libera R$ 13 mi a hospitais de SP A Secretaria da Saúde paulista anunciou hoje a liberação de R$ 13 milhões para 334 entidades do Estado, entre santas casas, hospitais filantrópicos e unidades da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes). O dinheiro permitirá o pagamento de fornecedores, compra de materiais e pequenas reformas. Boa parte do montante, R$ 4,8 milhões, será distribuído a hospitais da Grande São Paulo. Somente a Santa Casa de São Paulo deverá receber R$ 1,525 milhão. Dividido conforme o volume de atendimento das entidades pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o repasse extra começará a ser feito em junho, quando serão feitos os pagamentos de até R$ 55 mil. Valores entre R$ 55 mil e R$ 250 mil serão pagos em julho, e, acima de R$ 250 mil, em agosto. Segundo a secretaria, os hospitais filantrópicos que não participam do programa de auxílio financeiro fixo do governo estadual, o Pró-Santa Casa, poderão usar o repasse para cobrir o déficit mensal que possuem com a tabela de pagamento do SUS, mantida pelo Ministério da Saúde. "As santas casas respondem por quase 60% das internações realizadas pela rede pública de saúde e merecem toda a atenção do governo estadual pelos relevantes serviços prestados à população paulista", afirma o secretário da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, em nota.