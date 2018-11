Secretaria de São Paulo inaugura mais 2 centros O governo do Estado de São Paulo oferece agora 101 Centros de Estudos de Línguas (CELs) para os alunos da rede estadual de ensino. Mais dois CELs foram inaugurados nas cidades de Hortolândia e Piedade, interior do Estado. Os centros oferecem cursos de espanhol, italiano, francês, alemão e japonês. Todos são gratuitos, destinados a estudantes que estejam matriculados a partir do 7.º ano do ensino fundamental. Há também curso de inglês, mas voltado somente ao ensino médio. Para ter acesso à lista com todos os CELs e endereços, acesse: