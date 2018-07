Secretaria de Saúde do RS diz que pico da gripe passou A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul afirmou que o pico da gripe suína, que matou pelo menos 29 pessoas neste ano no Estado, passou. Com base nas estatísticas da epidemia ocorrida em 2009 - quando morreram 298 pessoas -, o governo espera que o ápice da ocorrência do vírus tenha sido registrado ontem.