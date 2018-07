Secretária de Serra cobra de Lula verba para saneamento

A crítica de Dilma fez coro à reclamação do governador José Serra (PSDB), que, ao discursar na abertura do evento, disse que a União "praticamente não atua" em projetos para despoluição de rios e mananciais. "Estamos comprometendo boa parte da capacidade de endividamento do Estado com projetos nessa área e tentando atrair o governo federal para esse tipo de investimento, o que não tem sido fácil", afirmou.

"Em um período, tem um monte de dinheiro e uma pressão enorme para gastar, o mais rápido possível, sobretudo antes de 2010. Em outro, há ociosidade técnica e obras inconclusas por falta de recursos", disse a secretária, numa referência à corrida sucessória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no ano que vem. Questionada se via motivações políticas nos repasses, a secretária foi reticente. "Não sei", respondeu e sorriu.

Repasse

Dilma reclama que a única verba do Orçamento Geral da União passada ao Estado foi de R$ 250 milhões para o projeto Vida Nova, de recuperação da Bacia do Guarapiranga. O manancial é responsável por 20% do abastecimento de água potável da Região Metropolitana de São Paulo. O projeto faz parte do Programa de Recuperação de Mananciais, que soma R$ 1,2 bilhão em investimentos.

Para a área de saneamento, São Paulo teve acesso ainda a R$ 1,5 bilhão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a empréstimos da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O Estado tem financiamento na área do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial.