Secretaria desautoriza ação contra 'rolezinho' no Rio

De acordo com a pasta, "as revistas feitas rotineiramente na Operação Verão são realizadas a pedido de transeuntes, passageiros ou demanda ao serviço 190". A nota reitera que a polícia só deve ser acionada "se houver algum tipo de vandalismo". No dia anterior ao pronunciamento de Amaral, o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, havia afirmado que não haverá ação preventiva. "Em primeiro lugar, ''rolezinho'' não é crime. É um fato que se dá dentro de uma instituição privada. Não vamos tomar nenhuma atitude em relação a isso. Vamos ficar somente atentos e, se a polícia for demandada, vai atuar", afirmou. "Não consiste em crime nenhum, não vamos tomar nenhuma atitude preventiva nesse sentido".

O "rolezinho" no Shopping Leblon está programado para as 16h20 de domingo e mais de 8.500 pessoas já confirmaram presença pela internet. No sábado, 18, ocorrerão pelo menos dois outros eventos semelhantes no Estado, em shoppings da Ilha do Governador, na zona norte, e de Niterói, no Grande Rio.

Mamonas

Segundo o Coletivo Ilha do Governador, que organiza o evento na ilha, são esperadas mais de 200 pessoas (350 haviam confirmado presença virtualmente, até esta quinta-feira) e os participantes se reunirão na frente do shopping para decidir detalhes do evento. Eles serão orientados a ingressar ouvindo, pelo telefone celular, a música "Chopis Centis", do grupo Mamonas Assassinas, cuja letra diz "Eu di um beijo nela/E chamei pra passear/A gente fomos no shopping/ Pra mó de a gente lanchar/Comi uns bichos estranhos/Com um tal de gergelim/Até que tava gostoso/Mas eu prefiro aipim".

Um dos organizadores, que integra o Coletivo Ilha, que não quis se identificar com medo de represálias, afirmou que as pessoas não devem levar faixas ou cartazes e que a ideia é percorrer os corredores do shopping sem causar tumulto. O ato foi convocado "em apoio à galera de São Paulo (alvo de repressão durante evento semelhante na semana passada), contra toda forma de opressão e discriminação aos pobres e negros, em especial contra a brutal e covarde ação diária da Polícia Militar no Brasil, seja nos shoppings, nas praias ou nas periferias", como descreve o coletivo.