Secretaria descarta ocorrência de gripe suína em SP A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo descartou hoje a ocorrência de casos de gripe suína no Estado. Um homem de 24 anos que voltou do México dia 16, porém, segue internado no Hospital Emílio Ribas, na capital, por precaução. Ele procurou o hospital sábado com tosse e dores no corpo. Uma mulher que voltou de viagem do México também passou por avaliação ontem no Emílio Ribas, mas já foi liberada, com diagnóstico de sinusite.