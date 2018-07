Secretaria diz que 98% dos docentes foram às escolas

Apesar da greve de professores da rede estadual de ensino de São Paulo, 98% dos docentes compareceram às escolas nesta segunda-feira, 16, informou a Secretaria de Educação. Até as 15 horas, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado (Apeoesp) não tinha dados oficiais sobre a adesão ao movimento. No entanto, segundo a assessoria de imprensa do sindicato, a orientação aos professores era de que fossem às escolas conversar com os alunos. Os professores decidiram na sexta-feira entrar em greve por tempo indeterminado. Eles protestam contra um decreto do governador José Serra (PSDB) que limita as transferências de professores entre escolas. Veja também: Professores da rede estadual de SP decidem fazer greve Escolas abrem em São Paulo, apesar de greve de professores Em nota oficial, a Secretaria mais uma vez classificou a greve como "política" e pediu que os manifestantes "reflitam e revejam a decisão". Recomendou que pais mandem os alunos às escolas, pois os professores estão trabalhando. No ano passado, informa a Secretaria, metade dos docentes efetivos mudou de unidade, o que prejudica a aprendizagem - daí a necessidade de limitar as transferências. A Apeoesp prometeu para o final da tarde um balanço sobre a adesão à greve. No início da tarde, a informação era de que quatro regionais de ensino haviam aderido, mas não havia dados sobre número de professores nem de escolas atingidas. Esta segunda-feira, 16, primeiro dia da greve, o comando do movimento visita escolas explicando a alunos os motivos da decisão. Ainda hoje, os professores convocarão pais de alunos para reuniões amanhã e quarta-feira. Na quinta-feira haverá encontros regionais dos docentes no Estado. A continuidade ou não do movimento só será votada na sexta-feira, em uma assembléia na Avenida Paulista.