Secretaria diz que protege os alunos e a saúde do docente

Esses docentes podem trabalhar como temporários, segundo a pasta, porque recebem acompanhamento médico. "O Estado preza pela preservação tanto do aluno quanto do profissional e, em alguns casos, é preciso proteger o aluno e/ou a saúde do professor", afirma, em nota.

O texto também afirma que, no caso de especialidades como a psiquiatria, "não há como definir parâmetros exatos - tratam-se de avaliações clínicas que estão sendo feitas por médicos extremamente experientes e capacitados". A secretaria ressalta que é garantido o direito a recurso para corrigir eventuais erros ou injustiças. É possível também solicitar os prontuários.