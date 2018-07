Secretaria do Rio divulga ações de combate à dengue A Secretaria Municipal de Saúde do Rio iniciou hoje uma nova série de atividades voltadas à prevenção e conscientização da população da importância de evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Os agentes de controle de endemias estarão na Rodoviária Novo Rio, entre as 8h e 17 horas, alertando os turistas que chegam à cidade sobre os cuidados com a doença. Quem passar pelo local receberá panfletos, assistirá a apresentações teatrais e poderá observar o ciclo evolutivo do mosquito transmissor em um laboratório simplificado. As equipes de conscientização e inscrição de voluntários também estiveram nas estações das Barcas, na estação do Metrô Carioca e no bonde de Santa Teresa. Além disso, agentes de controle de endemias realizam vistorias em imóveis no Complexo do Alemão e nas estações de trem na Central do Brasil, Engenho de Dentro, São Cristóvão, Madureira, Campo Grande e Deodoro, para eliminar possíveis focos do Aedes aegypti.