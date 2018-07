Secretária dos EUA quer aprender com Bolsa-Família A secretária-adjunta para Direitos Civis do Departamento de Educação dos Estados Unidos, Russlynn Ali, afirmou hoje (29), durante visita ao País, que quer conhecer mais do Estatuto da Igualdade Racial brasileiro e do programa de distribuição de renda Bolsa-Família. De acordo com ela, ambos podem contribuir para a construção de uma sociedade "mais tolerante e inclusiva" no Brasil e que essas experiências podem resultar em benefícios para os Estados Unidos. "Estou muito interessada em saber sobre a implementação do Estatuto e em como o Bolsa-Família tem se estabelecido em todo o País", afirmou, em visita à universidade Zumbi dos Palmares, na capital paulista.