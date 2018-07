Secretaria inicia sorteio de vagas em pontos de táxi

São 4.663 vagas para 1.296 pontos da categoria comum e 39 para dois pontos da categoria luxo. Dos 1.298 pontos disponibilizados, 797 receberam inscrições, sendo que 406 pontos de táxi já foram contemplados. Restaram 391 pontos que irão para o sorteio. Outros 501 pontos não tiveram interessados em ocupar as vagas disponíveis. Foram 5.331 inscritos, desses 4.622 terão que concorrer às vagas.

As 4.663 vagas para a categoria comum estão distribuídas da seguinte forma: 1.147 na zona oeste da cidade, 1.073 na leste, 915 no centro, 769 na sul e 759 na norte. Já para a categoria luxo serão 9 vagas no Aeroporto de Congonhas e 30 no Parque Anhembi. A maioria das vagas em pontos são remanescentes, por exemplo, de vaga aberta após a morte de um taxista. São novas apenas as 30 vagas do Parque Anhembi, que foram implantadas após o último sorteio em janeiro/fevereiro de 2011.

Os contemplados terão um prazo de 30 dias corridos a partir da publicação do resultado do sorteio no Diário Oficial para protocolar a intenção à vaga no Ponto de Táxi escolhido e apresentar os documentos exigidos (como o Alvará de Estacionamento de Táxi, Condutax), na sede do DTP, na Rua Joaquim Carlos, 655, no Pari.