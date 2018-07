Secretaria interdita mais três bueiros no Rio

Os agentes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos também fiscalizaram ruas do centro e nos bairros da Tijuca, na zona norte, Botafogo, Jardim Botânico, Ipanema, na zona sul.

Desde o início da operação de monitoramento independente, no dia 12 de agosto de 2011, foram realizadas 38.257 vistorias em bueiros na cidade. A ação dura seis meses e é uma iniciativa do acordo de cooperação entre a Prefeitura do Rio, Governo do Estado do Rio, Ministério Público e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ).

Até o momento foram encontrados 289 bueiros com alto risco de explosão. Em todos os casos, foram comunicados o Centro de Operações Rio e as concessionárias Light e CEG. Os bueiros foram isolados e sinalizados para reparo imediato.