Secretaria manda carta a pais sobre matrícula escolar

Pais de alunos que estavam fora da rede pública e em 2009 ingressarão no ensino fundamental das redes municipais ou estadual deverão começar a receber, a partir desta segunda, 5, cartas da Secretaria Estadual da Educação. A correspondência vai indicar em que escola o estudante será matriculado. Com a carta em mãos, os pais ou responsáveis precisam procurar o estabelecimento de ensino indicado e confirmar a matrícula. As correspondências da secretaria serão enviadas até o dia 15 de janeiro. O processo de matrícula antecipada é realizado em conjunto com as redes municipais e estadual. Quem já estudou na rede pública no ano passado é rematriculado automaticamente. Na rede estadual, as aulas começam no dia 11 de fevereiro. Além de levar a carta com a indicação, os pais devem comparecer à escola com documento de identificação do aluno (certidão de nascimento ou RG) e comprovante de residência. As cartas serão enviadas para os endereços informados pelos responsáveis. A secretaria informa que mesmo quem não receber a carta ou não for à escola tem a vaga garantida. O problema é que o aluno pode ser alocado numa escola mais distante de sua casa.