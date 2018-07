Secretaria nega redução na vazão do Cantareira A Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos voltou a negar que tenha sido determinada redução na vazão do Sistema Cantareira no final de agosto, conforme consta de comunicado divulgado pelo Grupo Técnico de Assessoramento para Gestão do Sistema Cantareira (GTAG). Em nota, na noite desta segunda-feira,01, a assessoria de imprensa da Secretaria informou não ter havido acordo ou decisão sobre a redução na vazão.