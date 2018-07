Secretaria nega suspensão de aula por bomba em SP A Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, por intermédio de sua assessoria de imprensa, informou que a explosão de uma bomba caseira na manhã de hoje na Escola Estadual Benedita Ribas F. Silveira, no Parque São Jorge, zona leste de São Paulo, não provocou suspensão das aulas. Acionado por volta das 7 horas, o Corpo de Bombeiros enviou duas equipes para o local. Ninguém ficou ferido e não houve danos ao imóvel, segundo informações da Defesa Civil. Inicialmente, havia a informação de que as aulas tivessem sido suspensas, porém a assessoria da Secretaria de Educação confirmou que isso não ocorreu em nenhum momento. No horário da explosão, a escola estava vazia. Ainda segundo a secretaria, a Polícia Civil foi chamada assim que houve a explosão e está investigando o caso.