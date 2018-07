Secretaria notifica rodoviária do Rio por overbooking O trânsito na região do porto do Rio ficou ainda mais complicado com o grande movimento de ônibus que chegam à Rodoviária Novo Rio nesta manhã. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a quantidade de ônibus que tentam acessar o terminal para embarque de passageiros indica prática de overbooking - venda de passagens acima da capacidade de operação.