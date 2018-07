Secretária perde cargo por suposta apologia às drogas Com o surgimento das redes sociais na internet e a proliferação dos usuários, todo cuidado é pouco. Que o diga a ex-secretária de Saúde de Lavras (MG), Gilza Helena Carvalho, que foi alvo de uma avalanche de comentários após postar no Facebook uma foto em que aparece vestida de hippie e com a legenda "só falta o baseado". Acusada de fazer apologia às drogas por vereadores de oposição, Gilza acabou se demitindo da função.