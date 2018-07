Secretaria quer rever pós com graduação A Secretaria de Ensino Superior (Sesu), do Ministério da Educação (MEC), deve encaminhar hoje um documento ao Conselho Nacional de Educação (CNE) pedindo a revisão da portaria que permite a realização de uma pós-graduação lato sensu antes da conclusão da graduação. "A formação integrada reduz o conteúdo. Os alunos estão recebendo diplomas sem cumprir a carga horária mínima, ou seja, há uma redução do estudo", afirma a secretária da Sesu, Maria Paula Dallari Bucci.