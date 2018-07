Secretaria reduz atendimento de creches de SP para 10h A Secretaria Municipal de Educação reduziu o período de atendimento nas creches de 12 para 10 horas diárias na rede de administração direta, seguindo modelo que já vigora nas unidades conveniadas. As creches diretas representam 37% da rede e atendem a cerca de 40 mil crianças, de 0 a 4 anos. A mudança começa a valer em 2009. A secretaria diz que a redução foi feita para padronizar a rede e também para atender a uma reivindicação sindical. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.