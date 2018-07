Secretaria suspenderá rodízio de carros na sexta em SP A Secretaria Municipal de Transportes (SMT) de São Paulo suspenderá o rodízio de carros na sexta-feira em razão do feriado prolongado de Corpus Christi. Com isso, os automóveis com placas finais 0 e 9 poderão circular no centro expandido das 7 horas às 10 horas e entre 17 horas e 20 horas. O rodízio para caminhões será mantido, assim como as regras na Zona Máxima de Restrição à Circulação de Caminhões.