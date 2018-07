Secretaria vai criar perícia nas escolas Um ano e meio depois do inquérito civil aberto em 2011 pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra o governo do Estado e a Secretaria de Educação (SEE) para investigar a gestão das perícias que analisam as licenças de afastamentos dos professores, a SEE vai anunciar em breve a criação de 34 unidades de perícia médica nas escolas e diretorias de ensino para atender apenas os servidores da Educação, conforme o Estado apurou.