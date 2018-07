Secretaria vai discutir quebra de ciclo nos anos finais A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo estuda mudar o sistema de ciclos nos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano). Segundo o secretário Cesar Callegari, será discutida a possibilidade de reprovação nos dois ou três últimos anos do ciclo final. "Ficaria até mais próximo do que é no ensino médio", afirma ele. "É uma reflexão que vai ser feita. Não podemos entregar os alunos ao ensino médio com deficiências que hoje ainda são encontradas."