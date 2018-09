Secretaria vai exonerar delegado procurado no Rio

A PF, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Estadual do Rio (MP-RJ), deflagrou nesta manhã a Operação Guilhotina, a fim de cumprir 45 mandados de prisão preventiva contra 11 policiais civis e 21 policiais militares, além de 48 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a PF, o objetivo da operação é colocar fim à atuação de um grupo criminoso formado por policiais civis e militares, além de informantes envolvidos com o tráfico ilícito de drogas, armas e munições, com a segurança de pontos de jogos clandestinos (máquinas de caça-níqueis e jogo do bicho), venda de informações policiais e com milícias.

Uma das principais atividades do grupo era o chamado "espólio de guerra", que é a subtração de produtos de crime encontrados em operações policiais, como ocorrido na recente operação de ocupação do Complexo do Alemão, para revender as apreensões às quadrilhas rivais. As forças estaduais destacaram hoje 200 homens, além de dois helicópteros e quatro lanchas. As equipes da PF empregam um efetivo de 380 homens.