Secretário adjunto de Segurança de RO é assassinado

O secretário adjunto da Segurança Pública do Estado de Rondônia, delegado Cezar Pizzano, foi assassinado no início da madrugada deste sábado, 4, em Porto Velho. O corpo foi encontrado por populares com um tiro no peito por volta da meia-noite, a poucos metros do seu veículo, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros, na avenida conhecida como Estrada da Penal, no bairro de IV de Janeiro.

Dois homens teriam cometido o crime, segundo informações preliminares da Polícia Civil. Um deles teria sido atingido por um tiro disparado por Pizzano, que teria reagido a um assalto e chegou a perseguir os bandidos mas não resistiu ao ferimento.

O delegado Cezar Pizzano exerceu vários cargos na administração pública. Foi eleito para Câmara de Vereadores de Colorado do Oeste em 1992. Ele ingressou na Polícia Civil de Rondônia em 1991. Em 1994, candidatou-se a deputado federal, quando recebeu cerca de 6 mil votos.

Na época exerceu pela primeira vez a função de secretário adjunto de Segurança Pública. Em 1996 assumiu a titularidade da pasta, permanecendo até 1998. Em 1999, como delegado regional de Guajará-Mirim, instalou a Força Especializada em Repressão Armada (Fera).

Em 2003, passou à diretoria executiva da Superintendência de Assuntos Penitenciários, à convite do governador Ivo Cassol, deixando a função em 2005 para assumir a Delegacia Regional de Ji-Paraná. Em 2007 assumiu novamente como adjunto da Segurança Pública.

O corpo do delegado Cezar Pizzano está sendo velado no auditório da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). O corpo será trasladado nesta tarde para Guarapuava, no Estado do Paraná, terra natal de Pizzano, onde será sepultado no domingo no jazigo da família. As informações são do Departamento de Comunicação Social do governo de Rondônia.