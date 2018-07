Secretário aponta falhas em vigilância e diz que pedirá reforço para fiscalizar

Veja também:

A diferença fica ainda maior quando são analisados os casos comprovadamente registrados no DF: 236 contaminações, 844% a mais do que no ano passado, quando foram confirmados 25 casos. Técnicos investigam ainda a morte de um paciente, que pode ter sido provocada pela doença.

Barros atribui a expansão da doença ao declínio do número de profissionais encarregados de fazer a fiscalização e prevenção dos focos do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. A equipe, que era de 800 homens, hoje está reduzida a 400. "E mesmo 800 seria um número pequeno", diz. Em meio à crise política sem precedentes no Distrito Federal, que culminou com a prisão do governador José Roberto Arruda (sem partido), o secretário quer se reunir com o governador em exercício, Paulo Octávio.

"Há uma fila de prioridades, tenho de aguardar. Quando tiver audiência com ele, vou requisitar a contratação de pelo menos 500 pessoas." Hoje, uma reunião de emergência ocorrerá para montar uma força-tarefa de combate à doença. A ideia é que pelo menos 200 homens do Exército ajudem.

Enquanto isso, hospitais da cidade têm crescimento na procura por atendimento. No Santa Luzia, referência na região para pacientes com planos de saúde, o aumento da procura foi de 400% em relação a 2009. Em hospitais públicos o aumento da procura também é notado. Com febre, dores de cabeça e no corpo, a empregada doméstica Ivonete Santos, de 36 anos, aguardava ontem atendimento no Hospital Regional do Paranoá. "Vi que o número de casos da doença aumentou. Com esses sintomas, achei melhor correr para o hospital." L.F.