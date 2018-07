Secretário britânico vê limitação em papel estrangeiro na Síria

"Não podemos fazer tudo sempre e temos que reconhecer que há limitações práticas sobre o que nossos países podem fazer", Fox afirmou a repórteres ao ser questionado sobre a falta de intervenção do Ocidente na Síria.

Fox, que se reuniu com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, também disse ter visto algum impulso no conflito da Líbia nos últimos dias.

Gates afirmou que a coalizão liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não tem especificamente como alvo o líder líbio Muammar Gaddafi, apesar de atingir um de seus complexos com um recente ataque aéreo.