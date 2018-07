Secretário compara uso de crack no Rio com epidemia Um dia após a Operação Choque de Ordem recolher 47 pessoas na cracolândia da Favela do Jacarezinho, sendo 25 delas adolescentes, os menores voltaram ao local e hoje chegaram a abordar o secretário municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, Fernando William. "Um menino de oito anos, que claramente parecia ser consumidor do entorpecente, bateu no vidro do carro e me pediu ''pelo amor de Deus, me dá dinheiro''", disse o secretário. Segundo ele, o consumo de crack no Rio é "uma epidemia comparável à da dengue".